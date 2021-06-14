 

Литва призвала к усилению НАТО на восточном фланге

14.06.2021, 6:20, Новости дня
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На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Литвы Гитанас Науседа призвал координировать действия в рамках НАТО, так как «Россия присутствует не только в регионе Балтийского моря, но и в регионе Черного моря».

Науседа призвал к мерам по «реагированию на быстро изменяющуюся ситуацию на восточном фланге НАТО». Его страна «выступает за укрепление сил сдерживания и оборонных средств». Как сообщил президент Литвы, «Россия присутствует не только в регионе Балтийского моря, но и в регионе Черного моря, поэтому союзники должны координировать свои действия». В частности, он заявил, что в 2019 году договоренности НАТО и Турции позволили разработать «обновленные планы обороны для стран Балтии и Польши», что стало значимым «шагом по укреплению безопасности не только в регионе, но и для альянса в целом», передает ТАСС.

В июне состоялись крупные военные учения НАТО и США Baltops в регионе Балтийского моря, участие принимают около четырех тысяч военнослужащих из 18 стран, 40 военных кораблей, 60 самолетов. Учения завершились 



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