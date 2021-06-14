 

Тюремных надзирателей в США обвинили в избиении участника штурма Капитолия

14.06.2021, 6:20, Новости дня
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В США тюремные надзиратели применяют физическое и психологическое насилие по отношению к задержанным участникам штурма Капитолия, сообщил адвокат Джозеф Макбрайд.

По словам адвоката, «охранники угрожают семьям задержанных», например, жене его подзащитного Ричарда Барнетта: «Они сказали: «Мы придем за твоей женой». Как сообщил Макбрайд, когда подобное случается «с задержанными в досудебном порядке, это вопиющий случай». Он пожаловался, что задержанные «лишены привилегий и контактов с внешним миром». их «не обеспечивают лекарствами, не дают вовремя еду, а иногда избивают».

Макбрайд сказал, что прежде о таком можно было слышать «в других странах, но только не в США». «А теперь это происходит у нас. Здесь и сейчас. И мы выступаем против такого произвола», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

Его клиент рассказал по телефону российскому журналисту об избиении другого участника штурма Райана Самсела: «Я как-то проснулся в центре содержания, рано встал, и другой патриот пришел ко мне и сказал, что что-то произошло с моим другом из другой камеры. Я пошел к нему, чтобы привести его в чувства, скорее всего, он потерял сознание и упал, ударившись головой. Он не узнал себя в зеркале, его лицо было похоже на говяжий фарш». Барнетт сообщил, что пострадавший «ослеп на один глаз и падает в обморок каждый день».

6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.



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