Тюремных надзирателей в США обвинили в избиении участника штурма Капитолия

В США тюремные надзиратели применяют физическое и психологическое насилие по отношению к задержанным участникам штурма Капитолия, сообщил адвокат Джозеф Макбрайд.

По словам адвоката, «охранники угрожают семьям задержанных», например, жене его подзащитного Ричарда Барнетта: «Они сказали: «Мы придем за твоей женой». Как сообщил Макбрайд, когда подобное случается «с задержанными в досудебном порядке, это вопиющий случай». Он пожаловался, что задержанные «лишены привилегий и контактов с внешним миром». их «не обеспечивают лекарствами, не дают вовремя еду, а иногда избивают».

Макбрайд сказал, что прежде о таком можно было слышать «в других странах, но только не в США». «А теперь это происходит у нас. Здесь и сейчас. И мы выступаем против такого произвола», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

Его клиент рассказал по телефону российскому журналисту об избиении другого участника штурма Райана Самсела: «Я как-то проснулся в центре содержания, рано встал, и другой патриот пришел ко мне и сказал, что что-то произошло с моим другом из другой камеры. Я пошел к нему, чтобы привести его в чувства, скорее всего, он потерял сознание и упал, ударившись головой. Он не узнал себя в зеркале, его лицо было похоже на говяжий фарш». Барнетт сообщил, что пострадавший «ослеп на один глаз и падает в обморок каждый день».

6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.