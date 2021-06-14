 

Псаки заявила о 50-летней подготовке Байдена к переговорам с Путиным

14.06.2021, 3:27, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент США Джо Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера Владимира Путина на предстоящих переговорах, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она заявила, что для Байдена «эта встреча не про доверие и дружбу», необходимо «разобраться», в каких сферах РФ и США «могут найти точки соприкосновения». «Быть прямолинейными и точными в тех сферах, где у нас есть беспокойства», – приводит ее слова РИА «Новости».

Пресс-секретарь Белого дома прокомментировала заявление первой леди США Джилл Байден о том, что ее супруг «чересчур готов» ко встрече с Путиным. Псаки отметила, что Байден работал с Путиным раньше. «Он готовился к этому моменту 50 лет», – сказала Псаки.

Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры РФ и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.03 / 10 марта на Донбассе погиб украинский военнослужащий – командование Объединенных сил

03.07 / В пещере «Таврида» зафиксирована температурная аномалия

20.12 / Подкомиссия по тарифам поддержала введение пошлины на лом черных металлов

15.02 / Три здания рядом с “Летающей тарелкой” в Киеве приватизировали за 218 млн грн

01.05 / В Индии произошел пожар в больнице для пациентов с COVID-19, погибло как минимум 18 человек

12.06 / В Москве простились с депутатом Госдумы Ларисой Шойгу

03.12 / Зибров показал 23-летнюю дочь

13.10 / Россия опровергла заявление США о договоренностях по СНВ-3

09.09 / Выведенный на орбиту российский спутник получил повреждение

03.10 / В Швейцарии установят самую высокую в мире минимальную заработную плату

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика