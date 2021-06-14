Роскосмос рассмотрел возможность выхода туриста в открытый космос

Компания «Главкосмос» (входит в Роскосмос) получила запросы на организацию выхода туристов в открытый космос, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Отдельно обсуждалась возможность использования коммерческими участниками космического полета оборудования, производимого НПП «Звезда» (разработчик скафандров «Орлан» – прим. ВЗГЛЯД) для обеспечения выхода в открытый космос, в связи с поступлением таких запросов в «Главкосмос», – говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что место в космическом корабле «Союз» для туристов будет стоить дешевле, чем на кораблях Starliner и Crew Dragon.

В Роскосмосе сообщили, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко полетят на Международную космическую станцию (МКС) 5 октября для съемок фильма «Вызов».

Сообщалось, что программа подготовки Пересильд и Шипенко к космическому полету будет отличаться от таковой для профессиональных космонавтов: им предстоит ознакомиться с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием пилотируемого корабля «Союз МС» и российского сегмента МКС, изучить алгоритм действий при авариях и нештатных ситуациях, пройти тренировки на невесомость на самолете-лаборатории Ил-76МДК, медико-биологическую и физическую подготовку.

Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.