МХАТ оценил отказ режиссера от сотрудничества из-за спектакля с Бузовой

Пресс-служба МХАТ имени Горького прокомментировала решение режиссера Антона Адасинского о прекращении сотрудничества с театром из-за спектакля с участием певицы Ольги Бузовой.

В пресс-службе заявили, что «значимых последствий для театра точно не будет». Адасинский «делал мюзикл семейный «Золото». При этом «последний спектакль был 1 июня, в День Защиты детей, сейчас уже конец сезона», а «на следующий сезон репертуар еще не составлен, известны только даты «Чудесного грузина», говорится в сообщении.

Отмечается, что договор с режиссером «в некоторой степени уникальный» – Адасинский был приглашенным режиссером. В связи с этим потребуется некоторое время для того, чтобы разорвать договор. В театре выразили надежду, что Адасинский изменит отношение к спектаклю, который «рассказывает без оценок о молодом Сталине». «Абсолютно авангардный спектакль, публика приняла его очень тепло», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

В минувшее воскресенье Бузова сообщила, что стала актрисой и готовится к дебюту на сцене МХАТа имени Горького в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Позже худрук МХАТа признался, что Московский художественный академический театр имени Горького «хайпанул» на решении пригласить Бузову в спектакль о Сталине. Видеофрагмент выступления Бузовой на сцене МХАТа с оригинальным звуком появился в социальных сетях.