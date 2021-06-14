Вашингтон пригрозил «невидимым» ответом на кибератаки

В ответ на кибератаки США могут предпринять «видимые и невидимые» действия, сообщил советник президента страны по нацбезопасности Джейк Салливан.

В частности, речь идет о кибератаке на SolarWinds. При этом США, как сообщил Салливан, видят разницу между ситуацией с SolarWinds и атаками при помощи вирусов-вымогателей. По его словам, Вашингтон не считает, что правительство РФ несет ответственность за «использованием программ-вымогателей», но РФ должна «бороться с ними». Салливан отказался обсуждать вопрос о том, предпринимали ли США какие-либо «невидимые действия», передает РИА «Новости».

Напомним, в Белом доме заявили, что США считают Службу внешней разведки РФ причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием программного обеспечения компании SolarWinds.

Кроме того, жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней).