 

G7 призвала Россию «снизить напряженность»

14.06.2021, 2:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Большая семерка» будет поддерживать территориальную целостность Украины и призывает Россию к «снижению напряженности» в регионе, говорится в итоговом коммюнике, подписанном главами стран-участниц состоявшегося в английском Корнуолле саммите G7.

«Мы подтверждаем приверженность поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Мы призываем Россию снизить напряженность и действовать в соответствии с ее международными обязательствами, отвести российские войска от восточной границы Украины и Крымского полуострова», – цитирует документ РИА «Новости».

G7 заявила, что придерживается мнению, что РФ является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником.

«Мы подтверждаем нашу поддержку нормандского процесса по обеспечению реализации минских договоренностей и призываем Россию и вооруженные формирования, которые она поддерживает, к конструктивному взаимодействию и возвращению к режиму прекращения огня. Мы подтверждаем наши усилия по укреплению украинской демократии и институтов и поддержке процесса реформ», – говорится в документе.

Ранее лидеры Группы семи (G7) заявили, что выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако призывают Москву прекратить поведение, которое они считают дестабилизирующим.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.08 / Байден выбрал кандидата в вице-президенты США

09.06 / В РФ появились «терпеливые» телефонные мошенники

23.02 / В Житомире на акции в поддержку Стерненко пытались зажечь шины. Полиция задержала двух человек

18.12 / Украина зарезервировала вакцину против коронавируса для 2,1 млн населения – данные Bloomberg

15.04 / Москва заявила о «неотвратимом ответе» на новые санкции Вашингтона

16.01 / Эксперты оценили популярность процессоров в России

24.10 / Акция протеста в Неаполе переросла в столкновения с полицией

25.06 / 32 человека остаются на вторую ночь в КПВВ “Новотроицкое”, у них нет смартфонов для установки “Дій вдома”

27.02 / На раскопках в Помпеях обнаружили повозку для торжеств I века

03.07 / Путин подписал указ о поправках в конституцию. 4 июля сроки его правления обнулятся

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика