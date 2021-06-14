«Дождь» исключили из кремлевского пула

В связи с поддержкой телеканалом «Дождь» незаконных акций его журналисты больше не входят в кремлевский пул, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что в Кремле «решили далее не взаимодействовать с каналом» после «проявленной им прямой поддержки незаконным акциям», передает РИА «Новости».

В апреле во время незаконной акции в Петербурге был задержан сторонник Алексея Навального Денис Кабаков, который в жилете «Пресса» предъявил удостоверение корреспондента телеканала «Дождь». Напомним, в РФ дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального.