 

«Дождь» исключили из кремлевского пула

14.06.2021, 2:06, Новости дня
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В связи с поддержкой телеканалом «Дождь» незаконных акций его журналисты больше не входят в кремлевский пул, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что в Кремле «решили далее не взаимодействовать с каналом» после «проявленной им прямой поддержки незаконным акциям», передает РИА «Новости».

В апреле во время незаконной акции в Петербурге был задержан сторонник Алексея Навального Денис Кабаков, который в жилете «Пресса» предъявил удостоверение корреспондента телеканала «Дождь». Напомним, в РФ дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального.



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