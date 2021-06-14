 

Звезда НХЛ уехал в Челябинскую область отдыхать под песни Круга

14.06.2021, 2:06, Новости дня
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В Сети опубликована видеозапись того, как нападающий клуба НХЛ «Рейнджерс» Артемий Панарин, самый высокооплачиваемый российский хоккеист, скромно отдыхает в селе в Челябинской области.

Видео опубликовал в Instagram друг Панарина Евгений Набеев. На видео хоккеист «проводит время в компании двух мужчин у себя на родине, в селе Белоусово Челябинской области». Они «сидят в доме, обстановка скромная: небольшая печка, деревянный стол». «На столе, как водится, выпивка и невесть какая закуска – пирожки да зеленый лучок. Мужчины спокойно общаются», – пишет «Комсомольская правда».

При этом на фоне играет одна из самых знаменитых песен Круга «Отпусти мне, батюшка, грехи».

Хоккеист прилетел на родину после завершения выступления в НХЛ. По итогам регулярного чемпионата «Рейнджерс» заняли пятое место в таблице Восточного дивизиона, набрав 60 очков в 56 матчах. Клуб из Нью-Йорка не вышел в плей-офф НХЛ. Панарин сыграл 42 матча в сезоне и набрал в них 58 очков: забросил 17 шайб и отдал 41 результативную передачу, пишет «Чемпионат».

«Панарин старается регулярно приезжать летом в родной город (Коркино), где, например, может прокатиться на стареньком мотоцикле или сесть за руль трактора. При этом пользователей соцсетей восхищает, что спортсмен старается помогать местным жителям», – передает РЕН ТВ.

Напомним, Панарина в 2019 году подписал семилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на 81,5 млн долларов (или по 11,6 млн за сезон).



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