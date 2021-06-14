Большинство американцев хотят, чтобы США боролись против влияния России и Китая – опрос

Так, 40% американцев считают, что борьба против российского влияния должна быть главным приоритетом Соединенных Штатов. 52% ответили, что такая политика должна быть среди приоритетов страны. С ними не согласны 7%.

Что касается борьбы с влиянием Китая, 45% опрошенных полагают, что это должно стать главным приоритетом США. 47% поставили эту проблему в один из приоритетов страны, а 7% высказали противоположное мнение.

Кроме того, 49% американцев доверяют президенту Джо Байдену в его будущих переговорах с президентом России Владимиром Путиным. 16% доверяют немного, а 34% не доверяют.

Большинство опрошенных (85%) высказалось за уменьшение военных обязательств США в других странах. Не согласились с этим 15%.

Контекст:

Опрос провели перед встречей президента Байдена и Путина 16 июня в Женеве. Во время исследования опросили 509 совершеннолетних респондентов. Погрешность исследования не превышает 4,7%. Выборка репрезентативна для пола, возраста, расы, образования, региона, уровня доходов и политических взглядов.

Комментируя встречу с президентом РФ, в Белом доме заявляли, что Байдену важно сесть с Путиным “лицом к лицу”, чтобы “четко определить, каковы наши позиции, чтобы понять, каковы его позиции”, а также “попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем добиться прогресса”.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказывала, что на встрече Байден планирует говорить с Путиным о ситуации в Украине и Беларуси. Она предупредила, что Байден будет “прямолинеен”.

В Кремле сообщали, что Путин и Байден во время встречи обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, “включая борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов”.

7 июня Байден поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор был запланирован в преддверии поездки Байдена в Европу, где он должен встретиться с Путиным, отмечал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. В ОПУ сообщили, что Киев и Вашингтон скоординировали позиции накануне встречи Байдена с Путиным.

В марте в российско-американских отношениях разгорелся кризис после интервью Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы в 2020 году.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

Байден предложил Путину встретиться на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед США и Россией”, во время телефонного разговора 13 апреля на фоне эскалации ситуации на Донбассе. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму.

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. Также США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу Джону Салливану было рекомендовано вернуться на родину для консультаций.

Кроме этого, 14 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утвердившее перечень государств, которые власти РФ обвиняют в недружественных действиях. В него вошли две страны – США и Чехия. Согласно документу, дипломатические представительства США не могут принимать к себе на работу граждан РФ.

В Белом доме заявляли, что саммит Байдена и Путина – не подарок России и что президент США не намерен идти на уступки главе Кремля. Путин отметил, что не ожидает “ничего прорывного” от встречи с Байденом.

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