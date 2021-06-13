“Если предложат, рассмотрим”. Кулеба заявил, что Украина готова обсуждать компенсации из-за запуска “Северного потока – 2”

“Если нам предложат переговоры о компенсациях, то мы это рассмотрим. Но мы необязательно согласимся на то, что нам предложат”, – заявил Кулеба.

Соединенные Штаты Америки намерены добиться компенсаций для Украины, добавил он.

Глава МИД Украины подчеркнул, что российский газопровод представляет угрозу безопасности Украины.

“Потому мы говорим, что газопровод должен быть использован как рычаг, чтобы побудить Россию к конструктивной роли в мирном процессе на востоке Украины”, – добавил он.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки “Северного потока – 2”.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

18 мая Axios написал, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода.

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая, говоря о запланированной встрече Байдена с Путиным, выразил опасение, что “Россия может надавить на США” и санкции против “Северного потока – 2” будут отменены. Зеленский подчеркнул, что считает такой сценарий проигрышем США и лично президента Байдена.

Глава НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко считает, что нет смысла ослаблять санкции против “Северного потока – 2” сейчас, так как скоро в Германии будет новая политическая реальность.

—