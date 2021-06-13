 

В Киеве связали уменьшение числа обстрелов в Донбассе со встречей Байдена и Путина

13.06.2021, 16:24, Новости дня
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Снижение интенсивности обстрелов украинских позиций в Донбассе связано с предстоящей встречей лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, считает советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Я думаю, что снижение интенсивности связано со встречей Байдена и Путина, которая намечена», – сказал он в эфире телеканала «Дом», информирует РИА «Новости».

Он также заявил, что информация в СМИ о якобы нападении украинских диверсантов на противника в Донбассе является фейком. По его мнению, эта информация нужна, чтобы «обострить ситуацию в медиа накануне встречи Путина с Байденом, обвинив украинскую сторону еще раз, и второе – это скрыть потери, которые были понесены по халатности».

Ранее сообщалось, что украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), пять ополченцев убиты.

Президент РФ Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры РФ и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. 



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