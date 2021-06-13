В Москве будут разыгрывать авто среди тех, кто вакцинируется от COVID-19

“У нас уже работает программа поощрений для москвичей 60+, которые сделали прививку. Теперь мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей”, – отметил он.

Розыгрыши будут проводиться каждую неделю, в них будут разыгрывать пять машин стоимостью примерно 1 млн рублей (около $14 тыс.).

Спонсорами акции, по данным Собянина, стали крупные российские компании.

“Главный выигрыш для тех, кто привьется, несоизмерим ни с какой машиной – это собственное здоровье и душевное спокойствие. Добавлю, что сам я привился еще в мае прошлого года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент “Спутника V”. Чувствую себя хорошо. чего и вам желаю”, – написал мэр Москвы.

По данным минздрава России, на территории РФ зарегистрированы и используются две вакцины от коронавируса: “Спутник V” и “ЭпиВакКорона”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в мире, в России с начала пандемии выявили 5,1 млн заболевших, 124,3 тыс. пациентов умерли. Россия занимает шестое место по распространенности заболевания.

Собянин из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15-го по 19 июня с сохранением заработной платы для работников.

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