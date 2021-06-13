 

Дина Аверина выиграла три золотые медали на ЧЕ по художественной гимнастике

13.06.2021, 15:26, Новости дня
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Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнении с лентой на чемпионате Европы в болгарской Варне.

Спортсменка набрала 24,700 балла. Второе место заняла представительница Белоруссии Алина Горносько (23,200), третье – гражданка России Арина Аверина (22,600), передает ТАСС.

Дина и Арина Аверины выиграли четыре из пяти золотых медалей в индивидуальных дисциплинах на чемпионате Европы. В воскресенье Дина победила в упражнении с обручем и в упражнении с мячом. В субботу Арина выиграла многоборье. Также на турнире Дина Аверина завоевала серебро (булавы) и бронзу (многоборье). Сестры не смогли одержать победу только в упражнении с булавами, где первенствовала представительница Израиля Линой Ашрам.

В апреле гражданка России Арина Аверина завоевала золото в упражнениях с мячом и булавами на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте, в упражнениях с мячом в финале она показала результат 28,40 балла. Второй стала ее сестра Дина Аверина (28,15).



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