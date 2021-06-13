“Теоретически возможно все, но надо понимать всю палитру вопросов”. Разумков прокомментировал слова Арестовича о подаче воды в оккупированный Крым

Арестович в интервью изданию “Телеграф”, которое вышло 8 июня, сказал, что позиция Украины в вопросе подачи воды в Крым “может измениться только с точки зрения очень серьезных уступок со стороны России”.

“Например, воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск с Донбасса, возвращение ОРДЛО на наших условиях. Теоретически мы могли бы на это пойти, но Россия готова выводить? Зачем она тратила эти же годы, тысячи жизней, санкции?” – сказал спикер делегации.

Разумков сказал, что ему хотелось бы услышать комментарии “все же не от представителя ТКГ, а от тех, кто гораздо глубже погружен в этот процесс”.

“Теоретически возможно все, но надо понимать всю палитру вопросов. Потому что не только вопрос подачи воды в Крым, но и звучат с его стороны какие-то замечания, что кто-то пойдет на какие уступки. На какие? А потом уже садиться и обсуждать. Потому что это просто разговор ради разговора. Это непрофессионально, а я стараюсь непрофессиональные вещи не комментировать”, – сказал он.

Контекст:

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию “Крым.Реалии”, эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявлял, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от “Слуги народа” Юрий Аристов сообщал журналистам программы “Схемы” (“Радіо Свобода”), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В конце 2020 года Аксенов заявил, что опреснение воды станет возможным минимум через несколько лет, но позднее признал, что “другого пути нет”.

10 марта 2021 года глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что “власти” Крыма готовятся подать в отношении Украины иск за “водную блокаду” после перекрытия Северо-Крымского канала. По словам Константинова, среди ответчиков будут глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и экс-вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.

Так называемые власти аннексированного Крыма предварительно оценивают ущерб от “водной блокады” полуострова в $19,4 млрд.

В начале апреля оккупационные “власти” полуострова заявили, что запасов воды в водохранилищах Симферополя хватит на четыре месяца.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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