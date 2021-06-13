 

В Датском футбольном союзе рассказали о состоянии Эриксена, который потерял сознание во время матча

13.06.2021, 15:14, Новости дня
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“Этим утром мы поговорили с Кристианом Эриксеном, который передал приветствие товарищам по команде. Его состояние стабильное. Он продолжает находиться в больнице для дальнейшего обследования. Команда и коллектив национальной сборной получили кризисную помощь и продолжат поддерживать друг друга после вчерашнего происшествия”, – говорится в сообщении.

Футбольный союз поблагодарил всех за поддержку Эриксена.

Update regarding Christian Eriksen. pic.twitter.com/YuKD9hS9LV

— DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 13, 2021

Контекст:

Эриксен потерял сознание в конце первого тайма. Его вынесли с поля на носилках. Матч был приостановлен, но в 21.30 (по киевскому времени) его возобновили. Финляндия выиграла со счетом 1:0.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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