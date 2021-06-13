 

Анита Луценко впервые появилась на публике с супругом

13.06.2021, 15:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пара вместе отправилась в Грузию в гости к участнику шоу “Холостяк” и тренеру “Зважених і щасливих” Иракли Макацарии.

“Мы не поженились, но он не хочет [быть на виду], ему это не нравится. В это путешествие мы уже ехали вместе, потому что Саша очень хорошо дружит с Иракли”, – рассказала она.

Луценко добавила, что поездка в Грузию совпала еще и с днем рождения Александра.

“Вчера отпраздновали грузинский день рождения, и это было очень круто и невероятно. Я считаю, что организовала хороший подарок тем, что мы поехали вместе сюда”, – добавила фитнес-инструктор.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте “Зважені та щасливі”. В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

В 2016 году она сообщила, что родила дочь Мию. В декабре 2020 года спортсменка призналась, что никогда не была замужем за отцом дочери, которого зовут Александр. По словам Луценко, он избегает публичности, поэтому она не афиширует их отношения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.11 / “Закладывает коррупционные составляющие”. Экс-глава СБУ Смешко раскритиковал законопроект о реформе спецслужбы

09.09 / Координационный совет по нацпроектам обсудил индекс народосбережения

24.05 / Власти выделили на лечение от COVID и спецпомощь 50 млрд рублей

25.08 / Рада поручила Кабмину разработать эскиз большого герба Украины

12.02 / Назначен новый глава Пенсионного фонда России

22.04 / Опубликованы характеристики смартфона Huawei Mate 50 Pro

27.04 / “Хвастаешься?”, “Ты его там на узел завязал?” В сети комментируют фото Тарзана в подвернутых трусах

09.09 / Песков рассказал о выступлении Путина на Генассамблее ООН

28.08 / Меркель выступила за завершение «Северного потока – 2»

28.01 / Собчак рассказала, кому выгодна пандемия коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика