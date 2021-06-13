Анита Луценко впервые появилась на публике с супругом

Пара вместе отправилась в Грузию в гости к участнику шоу “Холостяк” и тренеру “Зважених і щасливих” Иракли Макацарии.

“Мы не поженились, но он не хочет [быть на виду], ему это не нравится. В это путешествие мы уже ехали вместе, потому что Саша очень хорошо дружит с Иракли”, – рассказала она.

Луценко добавила, что поездка в Грузию совпала еще и с днем рождения Александра.

“Вчера отпраздновали грузинский день рождения, и это было очень круто и невероятно. Я считаю, что организовала хороший подарок тем, что мы поехали вместе сюда”, – добавила фитнес-инструктор.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube

Контекст:

Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте “Зважені та щасливі”. В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

В 2016 году она сообщила, что родила дочь Мию. В декабре 2020 года спортсменка призналась, что никогда не была замужем за отцом дочери, которого зовут Александр. По словам Луценко, он избегает публичности, поэтому она не афиширует их отношения.

—