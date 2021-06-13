 

“Как ребенок”, “К папе поближе”. Анатолич поделился милым видео, где учит плавать свою собаку

13.06.2021, 15:14, Новости дня
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“Айза и первое купание в воде”, – подписал ведущий ролик.

В видео Айза вместо того, чтобы плавать самой, запрыгнула на Анатолича и отказывалась слезать.

“Как ребенок”, – прокомментировала doctoraen.

“Ой крошечка, ручная такая. К папе поближе”, – пишет cocotyana.

“Действительно как ребеночек, так мило”, – отметила yanaloona.

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Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

Контекст:

Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Яцечко. Он родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.

В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции “Хит FM”, затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, “1+1”, “Прямий”.

Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале “Украина”. Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал “Зе Интервьюер”, где выкладывает интервью с известными людьми.

Анатолий Анатолич женат (2010). Супруга ведущего Юлия Бойко – основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika. Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 24 февраля 2021 года ведущий сообщил, что они с женой вскоре в третий раз станут родителями – у них родится сын.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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