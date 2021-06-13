 

“Были уколы и температура”. Дорофеева рассказала о внезапной болезни

13.06.2021, 13:20, Новости дня
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У девушки диагностировали ангину, к тому же, дали о себе знать проблемы со связками.

“Именно перед выходом у меня были и уколы, и заливки, и еще три дня назад мне было очень трудно петь. Поэтому переживала за то, чтобы спеть хорошо. Из-за болезни я выпала на пять дней, а это очень много перед концертом, у меня была температура, я учила [танцы] по видео дома, осторожно”, — рассказала о пережитых трудностях Надя.

Также она существенно сбросила вес перед первым сольником. Певица отмечает, что перед важными событиями всегда худеет на несколько килограммов. Так, Дорофеева убавила в весе перед собственной свадьбой с Владимиром Дантесом и прощальным концертом группы “Время и Стекло” в Киеве.

В этот раз причиной похудения стали не нервы, а большое количество танцев во время выступления, отметила Дорофеева.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы “Время и Стекло” – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру. 

19 ноября 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Первый сольный концерт певица дала в Киеве 5 июня 2021 года.

Дорофеева замужем за музыкантом Владимиром Дантесом (Dantes).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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