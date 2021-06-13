 

“Я с этим жила”. Жена Позитива после расставания прокомментировала слухи о его изменах

13.06.2021, 13:20, Новости дня
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“Мы с 16 лет вместе, это имело такой накопительный эффект. Это не было решение одного дня – пришел момент. Я так долго тянула кота за одно место, что момент настал”, – рассказала она.

На вопрос о причинах расставания Андрийчук ответила, что у Завгороднего всегда на первом месте была работа и музыка.

“Мне не 18 лет, я хочу семью, я хочу ребенка. Поэтому, я думаю, что это стало самой большой причиной. Я не могу сказать, что он не хотел [детей], как-то не сложилось у нас с этим”, – отметила Анна.

Дизайнер также ответила на вопрос, имели ли место в экс-паре измены, ведь слухи об этом ходили давно. 

“Он артист, он популярен, он красивый и, конечно, об изменах говорят всегда, потому что это самая интересная тема. Конечно, я это слышала, но я жена, которая выбрала мужа-артиста, поэтому я с этим жила”, – отметила Анна.

По словам Андрийчук, официально они еще не развелись – бракоразводный процесс продолжается. Пара уже поделила имущество, в частности продала общую квартиру и разделили деньги пополам.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Алексей Завгородний и Анна Андрийчук оформили брак в 2013 году. Детей у пары нет.

24 апреля 2021 года в эфире передачи “Світське життя” на “1+1” Позитив, отвечая на вопрос ведущей Кати Осадчей об отношениях с женой, не стал отрицать, что они расстались. Артист отказался называть причины развода.

Их сообщила Андрийчук 29 апреля в эфире шоу украинской певицы Насти Каменских “Девочки рулят”. По ее словам, ей трудно было принять факт развода после 13 лет совместной жизни, восемь из которых супруги прожили в браке, поэтому они не афишировали, что расстались.

13 мая Позитив в комментарии ТСН отметил, что экс-супруга предупредила его о своем намерении сообщить об их разводе во время съемок реалити-шоу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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