В РФ освистали футболистов сборной Бельгии, вставших на колено в знак поддержки движения Black Lives Matter

Бельгийские футболисты перед матчем преклонили колено в поддержку движения Black Lives Matter. Часть зрителей встретили эту акцию свистом. Игроки сборной России до матча приняли решение не вставать на колено.

Организация “Футбол против расизма в Европе” (FARE) осудила действия российских болельщиков, назвав их прискорбными и досадными. Об этом сообщил “Спорт-Экспресс”.

“Этот жест – прогрессивный символ, призывающий к расовому равенству. Решение сборной Бельгии встать на колено перед матчем – это их выбор. Свист является символом крайнего неуважения и, на наш взгляд, посылает расистский сигнал. Мы призываем всех сторонников воздержаться от освистывания игроков, которые демонстрируют свою приверженность расовой справедливости”, – заявили в FARE.

Российский писатель Виктор Шендерович считает, что отказ вставать на колено означает только отказ человека или команды от ритуала. Об этом он написал в блоге на “Эхе Москвы”.

“Это не свидетельство расизма, точно так же, как вставание на колено не является свидетельством интернационализма. А вот освистывание людей, преклонивших колено в знак собственного выбора, – это уже вполне ясный маркер тяжелого и агрессивного российского неблагополучия в этом вопросе. Свидетельство даже не тлеющего, а вполне очевидного и типового расизма, цветущего буйным цветом”, – заявил Шендерович.

Контекст:

Движение Black Lives Matter было основано в 2013 году в ответ на оправдательный приговор в США для патрульного – добровольца “соседского дозора”, застрелившего 17-летнего афроамериканца Трейвона Мартина. Движение получило более широкое признание в 2014 году после протестов по поводу смерти Майкла Брауна (18-летнего афроамериканца застрелил полицейский) и Эрика Гарнера (афроамериканец, который был убит полицией во время задержания по подозрению в незаконной поштучной торговле сигаретами).

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