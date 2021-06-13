 

Австралийская пловчиха установила мировой рекорд на 100-метровке на спине

13.06.2021, 13:04, Новости дня
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Австралийка Кэйли Маккеон установила мировой рекорд в плавании на дистанции 100 метров на спине, показав время 57,45 секунды.

Во время австралийских олимпийских отборочных соревнований Маккеон в воскресенье показала время 57,45 секунды, передает РИА «Новости».

Предыдущее мировое достижение равнялось 57,57 секунды и принадлежало американке Реган Смит.

Ранее во Франции местный житель Ромен Вандендорп побил мировой рекорд по длительности пребывания в емкости, наполненной льдом. Вандердорп простоял в емкости, в которую засыпали 1,5 тонны льда, 2 часа 35 минут 33 секунды.



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