 

Харьковская полиция нашла подростка, избившего девушку. Он раскаивается

13.06.2021, 12:22, Новости дня
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Вечером 11 июня в полицию обратилась жительница Слободского района города, она рассказала, что ее 14-летнюю дочь избили. 12 июня полицейские установили личность обидчика.

Подросток дал объяснения по поводу инцидента. В полиции говорят, что он искренне раскаивается в поступке. Отец подозреваемого надеется примириться с семьей девочки.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 12 июня следователи переквалифицировали уголовное преступление на ч. 1 ст. 296 (хулиганство). Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Контекст:

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко 12 июня сообщил о жестоком избиении девушки в Харькове. Он обнародовал видео, на котором видно, что подросток нанес девушке несколько ударов по голове, она упала на землю и закрыла лицо руками, но обидчик не прекратил ее бить.

В Telegram-канале “Труха Харьков” показали это и еще одно видео, там 16-летнего харьковчанина сверстники заставили просить прощения у девушки, стоя на коленях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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