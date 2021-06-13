 

Марка BMW повысит цены на автомобили в РФ на 1,9% с 1 июля 2021 года

13.06.2021, 8:38, Новости дня
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Летом 2021 года стоимость немецких автомобилей BMW вырастет на российском рынке.

В частности, изменение розничных цен коснется тех транспортных средств, которые выполнены с 1 июля. Эксперты констатировали, что очередное удорожание будет достигать 1,9%. Вместе с тем изменение ценников ожидает всей линейки BMW, тогда как наибольшее дешевым остается компактная модель BMW 2 Gran Coupe. С учетом обновления прайса ценник будет достигать 2,84 млн рублей.

Напомним, за первый квартал 2021 года на российском рынке реализовали свыше 10,9 тысяч новых автомобилей марки BMW. Предложенный показатель соответствует тому объему, который удалось достичь в прошлом году на рынке России.



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