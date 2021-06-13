В Украине за сутки подтвердили 857 случаев COVID-19

Среди заболевших 37 детей и 17 медиков.

За сутки от коронавируса умерло 33 человека, выздоровело 1652 пациента, госпитализированы 684 заболевших.

За время эпидемии в Украине подтвердили 2 223 558 случаев COVID-19, умерло 51 679 человек, выздоровело 2 127 337 пациентов.

12 июня в Украине провели 31 257 тестирований на коронавирус, из которых 17 138 – методом ПЦР, 4226 – методом ИФА, а также 9893 экспресс-теста на антиген. С начала эпидемии в Украине сделали 10,5 млн ПЦР-тестов на COVID-19.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях”, – говорится в сообщении.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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