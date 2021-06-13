Ведущие вузы перевели сессии и аттестации на удаленку

Сдача экзаменов и итоговой аттестации в некоторых вузах пройдет в дистанционном формате на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве и объявления нерабочих дней с 15 по 19 июня.

Так, ректор МГУ Виктор Садовничий подписал приказ о переводе сессий и итоговой аттестации на дистанционный режим с 13 июня. «Доступ в учебные корпуса университета в период с 14 по 19 июня будет осуществляться по спискам, утверждаемым руководителем факультета (эти дни объявлены нерабочими)», – сообщается в группе студсовета вуза во «ВКонтакте».

Об аналогичном решении также заявили в Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана, соответствующий приказ подписал ректор Анатолий Александров, передает РИА «Новости».

Высшая школа экономики частично перейдет на удаленный формат с 13 по 19 июня, занятия и экзамены, которые нельзя принять в дистанционном формате, пройдут очно, об этом сообщается на сайте вуза. «Чтобы снизить риски для студентов и сотрудников, на следующей неделе университет частично вернется на дистанционный режим. Те занятия и экзамены (в том числе ГИА), которые возможно провести онлайн, пройдут удаленно, даже если для этого будет необходимо внести изменения в расписание. Те занятия и экзамены, которые сложно провести дистанционно, пройдут в аудиториях, но при соблюдении ограничительных мер», – говорится в сообщении.

Накануне в Москве продлили выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения коронавируса. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других организациях. Кроме того, в ресторанах, кафе, барах, а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.