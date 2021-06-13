 

Ведущие вузы перевели сессии и аттестации на удаленку

13.06.2021, 8:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сдача экзаменов и итоговой аттестации в некоторых вузах пройдет в дистанционном формате на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве и объявления нерабочих дней с 15 по 19 июня.

Так, ректор МГУ Виктор Садовничий подписал приказ о переводе сессий и итоговой аттестации на дистанционный режим с 13 июня. «Доступ в учебные корпуса университета в период с 14 по 19 июня будет осуществляться по спискам, утверждаемым руководителем факультета (эти дни объявлены нерабочими)», – сообщается в группе студсовета вуза во «ВКонтакте».

Об аналогичном решении также заявили в Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана, соответствующий приказ подписал ректор Анатолий Александров, передает РИА «Новости».

Высшая школа экономики частично перейдет на удаленный формат с 13 по 19 июня, занятия и экзамены, которые нельзя принять в дистанционном формате, пройдут очно, об этом сообщается на сайте вуза. «Чтобы снизить риски для студентов и сотрудников, на следующей неделе университет частично вернется на дистанционный режим. Те занятия и экзамены (в том числе ГИА), которые возможно провести онлайн, пройдут удаленно, даже если для этого будет необходимо внести изменения в расписание. Те занятия и экзамены, которые сложно провести дистанционно, пройдут в аудиториях, но при соблюдении ограничительных мер», – говорится в сообщении.

Накануне в Москве продлили выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения коронавируса. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других организациях. Кроме того, в ресторанах, кафе, барах, а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.01 / «Зияющие лазейки» – Bloomberg рассказал, как «тёмные деньги» проторили Байдену путь к президентству

08.04 / В США создали робота-поводыря

30.05 / Кофеин не влияет на производительность организма

13.03 / На вакцинацию от коронавируса в Украине записалось более 240 тыс. человек – Минздрав

25.03 / В колонии оценили состояние здоровья Навального

19.11 / В Европе оценили шанс отключения Белоруссии от SWIFT

22.02 / Лукашенко назвал сроки появления белорусской вакцины от COVID-19

12.02 / Кустурица привился «Спутником V»

04.03 / МИД о приговоре для крымчанина Приходько: Очередное проявление политики запугивания всех, кто против оккупации

25.05 / Путин запланировал личные встречи с участниками совещания по обороне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика