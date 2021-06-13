В Челябинской области водитель сбил двух детей на переходе

В городе Троицк Челябинской области водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе, детей госпитализировали, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.

В Сети появилось видео, на котором водитель автомобиля, проезжая нерегулируемый пешеходный переход и не снижая скорости, наезжает на двух детей, передает РИА «Новости».

По данным ГУМВД, ДТП произошло накануне на улице Гагарина. По предварительной информации, 57-летний мужчина за рулем автомобиля Cadillac Escalade сбил двух девочек 11 и 13 лет, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате обе доставлены в медучреждение.

«В отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», – добавили в ведомстве, уточнив, что максимальная санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

В апреле пешехода, который передвигался по проезжей части на трассе в ХМАО, за одну ночь сбили дважды, в результате он скончался.