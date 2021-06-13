 

Корабли и суда ТОФ вышли на учения

13.06.2021, 7:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Корабли и суда Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили развертывание в рамках проведения учений, сообщил командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Константин Кабанцов.

«Корабли и суда Тихоокеанского флота завершили развертывание в районе проведения оперативного учения и сегодня приступили к выполнению мероприятий по программе оперативного учения в составе группировки дальней морской зоны Тихоокеанского флота», – приводит слова Кабанцова ТАСС.

По словам контр-адмирала, основу группировки составляют корабли Приморской флотилии разнородных сил и суда вспомогательного флота ТОФ. Корабельные тактические группы преодолели 4 тыс. км из мест базирования и районов несения дежурства.

Как уточнили в Минобороны России, в рамках учений отрабатываются вопросы управления разнородной группировкой сил при действиях на значительном удалении от пунктов базирования. «Организация взаимодействия между разнородными силами флота осуществляется непосредственно с корабля управления «Маршал Крылов» (флагманского)», – отметили в военном ведомстве.

В частности, противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ отработали обнаружение и слежение за подводной лодкой условного противника. Затем они «вытеснили» ее из района проведения учения.

«К учению в дальней морской зоне привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения», – подчеркнули в Минобороны. Также задействовано около 20 летательных аппаратов. Оперативное учение разнородных сил флота, в соответствии с планом подготовки, проходит в центральной части Тихого океана под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.

Напомним, в начале апреля российские корабли ТОФ провели стрельбы в Японском море.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.05 / В Канаде нашли бутылку с письмом, его могли отправить с “Титаника”

05.11 / Агентство по кибербезопасности США не выявило иностранного влияния на выборы

06.01 / Трамп призвал присутствующих в здании Конгресса “сохранять мир” и не применять насилие

07.09 / Зеленский захотел изменить соглашение об ассоциации с ЕС

13.09 / Палестина отозвала посла из Бахрейна после сообщения о нормализации отношений с Израилем

26.05 / Чешское посольство в Москве уволило более 70 сотрудников

09.11 / Таскавшую ребенка за волосы новосибирскую медсестру уволили

22.04 / Электрокар Audi RS e-tron GT 2022 модельного года скоро дебютирует в США

09.10 / В Бишкеке объявлено чрезвычайное положение, в город вводят войска

06.05 / После обстрела больницы в Донецкой области от стресса умер тяжелобольной пациент – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика