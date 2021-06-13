Япония решила провести антимонопольную проверку Apple и Google

Правительство Японии намерено провести проверку деятельности американских компаний Apple и Google на предмет нарушения антимонопольного законодательства и препятствования честной конкуренции, сообщила The Nikkei.

По сведениям издания, в июне правительственная комиссия начнет расследование того, как Apple и Google взаимодействуют с японскими производителями смартфонов и программного обеспечения. Предполагается, что американские IT-гиганты используют свое доминирующее положение для сдерживания конкуренции, в том числе вынуждая конкурентов устанавливать их (Apple и Google) инструменты поиска и приложения в качестве стандартного оборудования, передает ТАСС.

Доля программного обеспечения операционных систем Apple iOS и Google Android на японском рынке достигает 90%. В случае обнаружения каких-либо нарушений или подозрительных транзакций правительство Японии может ужесточить антимонопольное законодательство, поясняет издание.

Напомним, в апреле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала Apple на 12 млн долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В октябре 2020 года Apple обвинили в монополизации рынка мобильных игр США.

Кроме того, в декабре 2020 года почти 40 штатов США подали антимонопольный иск против американской корпорации Google. В октябре минюст США подал иск к Google, обвинив корпорацию в монополизме. Перед этим подкомитет по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США выпустил доклад по итогам расследования, в котором пришел к выводу, что Amazon, Facebook, Apple и Google используют монополистическую тактику, подрывая конкуренцию.