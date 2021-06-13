Россию заподозрили в хищении пособий американцев

США потеряли порядка 400 млрд долларов из-за поддельных заявлений на пособия по безработице, большая часть денег осела в руках преступников из России, Нигерии и Китая, сообщили эксперты в сфере борьбы с мошенничеством интернет-изданию Insider.

Как сообщил изданию Блэйк Холл, руководитель компании ID.me, занимающейся предотвращением мошенничества, средства похищались с помощью фальшивых заявлений на пособия по безработице. По данным Insider, для того чтобы получать пособия, злоумышленники зачастую воруют чужие личные данные, с помощью которых через посредников снимают деньги в банкомате, а затем переправляют за рубеж, передает РИА «Новости».

Глава компании LexisNexis Risk Solutions Хэйвуд Талков утверждает, что из США вывели по меньшей мере 70% похищенных средств. При этом, по его словам, преступные группы, причастные к хищениям, «определенно действуют при поддержке правительства». Свое предположение эксперт ничем не обосновал.

Накануне в администрации Байдена допустили новые меры против России.

Ранее в Кремле заявили о непричастности РФ к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, при этом выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами.

Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США власти Соединенных Штатов объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.

В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.

Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. Однако впоследствии американские власти вернули Colonial Pipeline часть заплаченного хакерам выкупа. При этом после выплаты требуемой суммы хакерам Colonial Pipeline вновь столкнулась с проблемами. Позже стало известно, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили по меньшей мере 90 млн долларов от 47 компаний. Власти США призвали американские компании готовиться к новым кибератакам.

Президент США Джо Байден признал отсутствие данных о причастности РФ к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим». Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от РФ прекратить кибератаки на США. Посольство РФ в Вашингтоне категорически отвергло обвинения в причастности к ситуации с Colonial Pipeline.