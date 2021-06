Меркель и Байден встретились на полях саммита G7, говорили о “Северном потоке – 2” и Украине

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил в Twitter, что беседа прошла в перерыве между рабочими сессиями.

Am Mittag des zweiten @G7-Gipfeltages hat Kanzlerin #Merkel zwischen den Arbeitssitzungen mit US-Präsident Biden gesprochen. Am 15. Juli wird die Kanzlerin @POTUS in Washington besuchen. #G7Summit pic.twitter.com/FJnm5egpWq

— Steffen Seibert (@RegSprecher) June 12, 2021

Байден в Twitter отметил, что встреча была “прекрасной”.

“Связи между нашими двумя странами крепче, чем когда-либо, и я рад приветствовать ее в Белом доме в следующем месяце, чтобы продолжить нашу работу”, – написал он.

I had a great meeting with German Chancellor Angela Merkel today. The ties between our two nations are stronger than ever — and I’m excited to welcome her to the White House next month to continue our work. pic.twitter.com/QJtOQiIKcf

— President Biden (@POTUS) June 12, 2021

Меркель во время общения с журналистами рассказала, что обсудила с главой Белого дома ряд вопросов, среди которых – строительство “Северного потока – 2”. Она отметила, что разговор был конструктивным, пишет Stern.

Для Байдена и Меркель, по словам самой Меркель, “жизненно важно”, чтобы Украина не потеряла транзит российского газа.

Канцлер 15 июля посетит Вашингтон, СМИ пишут, что одна из главных тем переговоров этого визита – “Северный поток – 2”.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки “Северного потока – 2”.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

18 мая Axios написал, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода.

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая, говоря о запланированной встрече Байдена с Путиным, выразил опасение, что “Россия может надавить на США” и санкции против “Северного потока – 2” будут отменены. Зеленский подчеркнул, что считает такой сценарий проигрышем США и лично президента Байдена.

Глава НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко считает, что нет смысла ослаблять санкции против “Северного потока – 2” сейчас, так как скоро в Германии будет новая политическая реальность.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

