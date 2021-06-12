Праздничный концерт в честь Дня РФ прошел на Красной площади

В Москве на Красной площади состоялся приуроченный ко Дню РФ праздничный концерт. На одной сцене выступили участники «Большой перемены», резиденты «Тавриды» и звезды эстрады.

На сцену, установленную на главной брусчатке страны, под аплодисменты зрителей вышли десятки артистов. В шоу приняли участие резиденты арт-кластера «Таврида», участники всероссийского конкурса «Большая перемена», а также Олег Газманов, Лариса Долина, Валерия, Лев Лещенко и другие звезды российской эстрады, информирует Life.

Ранее в субботу президент Владимир Путин на церемонии вручения госпремий и награждения героев труда в Кремле поздравил жителей страны с Днем России. Также в субботу в честь Дня РФ в стратосферу запустили российский триколор.

День РФ отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.