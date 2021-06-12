Лидеры G7 договорились о едином подходе к Китаю

Лидеры стран Группы семи (G7) на саммите в английском курортном городе Карбис-Бэй достигли консенсуса относительно необходимости выработки единого подхода к Китаю, сообщил осведомленный источник Reuters в администрации президента США Джо Байдена.

«Я сказал бы, что было достигнуто единодушие в вопросе желания указать на нарушения прав человека и нарушение основных свобод, которые касаются тех ценностей, которые мы разделяем», – приводит ТАСС слова источника в американской администрации.

«Была [продемонстрирована] приверженность ответным действиям на то, что мы видим», – добавил он, обратив внимание, что прошли те времена, когда Китай не упоминался в итоговом коммюнике «семерки».

Источник также сообщил, что лидеры G7 согласились с тем, что требуется единый подход «семерки» к практике экспорта Китая по «несправедливо низким ценам», а также с необходимостью обеспечить устойчивость цепочки поставок. По словам источника, во время дискуссий в субботу по теме Китая «у всех преимущественно было одинаковое понимание».

Напомним, в начале мая страны G7 высказались за стабильные отношения с Россией.