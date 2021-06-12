 

Украина продлила прием документов в вузы, так как из ОРДЛО не выпускают абитуриентов

12.06.2021, 22:52, Новости дня
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“Министерство обязательно учтет. Мы уже приняли решение о продлении подачи документов на подготовительные курсы. Сначала было установлено 20 июня. Сейчас принято решение о продлении срока до 29 июня. Соответственно, будем максимально долго откладывать начало обучения”.

Замминистра посоветовала абитуриентам “использовать любую возможность, чтобы выехать на свободную территорию Украины и продолжать здесь обучение”.

Решение продлить сроки подачи документов приняли после того, как украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook 9 июня сообщила, что оккупанты ограничили выезд из ОРДО для детей старше 14 лет.

По ее словам, раньше детям 14–16 лет оккупанты разрешали выезжать на подконтрольную Украине территорию со свидетельством о рождении вместе с одним из родителей. Теперь же детей без паспорта Украины, Российской Федерации, иностранных паспортов этих стран или “паспорта ДНР” не выпускают – вместе с родителями их высаживают из автобусов.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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