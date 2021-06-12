Саудовская Аравия снова запретила паломничество в Мекку для иностранцев

Ежегодное паломничество для жителей Саудовской Аравии ограничили максимальным числом 60 тыс. паломников.

Принять участие в хадже смогут только вакцинированные люди в возрасте от 18 до 65 лет. Еще одно условие – отсутствие хронических болезней.

Такое ограничение объяснили продолжающейся в мире пандемией COVID-19, а также появлением новых штаммов коронавируса.

Контекст:

Паломничество в Мекку является пятым столпом ислама после шахады (свидетельство о вере в Аллаха), молитвы (намаз), милостыни (закят) и поста (саум). Ориентировочные даты хаджа в 2021 году – с 17-го по 22 июля. До пандемии в паломничестве участвовало до 2,5 млн человек.

В прошлом году власти Саудовской Аравии приняли решение ограничить количество паломников из-за пандемии – посетить мероприятие смогли только те, кто уже проживал в стране. Для хаджа отобрали тысячу человек, две трети из них – иностранцы 160 национальностей.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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