Зеленский утвердил стратегию развития системы правосудия в конституционного судопроизводства в Украине

Также этим указом он отменил действие указа пятого президента Петра Порошенко о такой же стратегии на 2015–2020 годы.

Новая стратегия определяет основные принципы и направления развития системы правосудия “с учетом лучших международных практик”, заявили в Офисе президента.

“В документе обозначены приоритеты совершенствования законодательства о судоустройстве, статусе судей, судопроизводстве и других институтах правосудия, а также внедрение неотложных мер по улучшению деятельности правовых институтов. Также определены проблемы, которые необходимо решить для дальнейшего совершенствования функционирования судебной власти и осуществления правосудия”, – говорится в релизе.

Согласно указу, в Украине в рамках улучшения доступа граждан к правосудию планируют провести аудит местных судов, а на основании выводов аудита – разработать план сети местных судов.

Также в стратегии говорится о необходимости усилить процессуальную способность Верховного Суда и решения вопроса Верховного Суда Украины, который прекратил процессуальную деятельность, но не ликвидирован.

“Одной из целей стратегии является укрепление независимости судебной власти и ее подотчетности обществу. В частности, формирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия должно происходить по результатам открытого конкурса, проведенного при участии международных экспертов”, – подчеркнули в Офисе президента.

Кроме того, стратегия предусматривает совершенствование механизмов проверки добропорядочности судей Конституционного Суда Украины, соблюдения ими стандартов профессиональной этики.

Документ предлагает изменить процедуры конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КСУ. Предусматривается введение механизма защиты судей КСУ от политического и другого давления при принятии решений и выводов.

“Результатом реализации стратегии должно стать эффективное конституционное судопроизводство, которое обеспечит справедливое рассмотрение дел Конституционным Судом Украины, принятие им обоснованных решений и выводов. Судьи Конституционного Суда Украины должны быть добродетельными юристами с признанным уровнем профессиональной компетентности и обладать высокими моральными качествами, оставаясь свободными от любого политического влияния и подотчетными только обществу”, – говорится в указе.

Также в стратегии говорится об усовершенствовании института адвокатуры.

Контекст:

В Украине осенью 2020 года разгорелся конституционный кризис. Он начался с того, что 27 октября КСУ отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Тогдашний глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально “разогнало ситуацию”, судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

Верховная Рада 4 декабря приняла законопроект №4460-д, который вводит наказание за недостоверное декларирование в виде штрафов и ограничения свободы, но не предусматривает лишения свободы, как было раньше. Он предполагает как административную, так и уголовную ответственность. 24 декабря Зеленский подписал закон.

29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы суда. 26 февраля 2021 года глава государства продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.

27 марта 2021 года был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—