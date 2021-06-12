 

Путин заявил, что у РФ самый мощный атомный ледокольный флот

12.06.2021, 20:14, Новости дня
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Россия обладает самым мощным атомным ледокольным флотом, сообщил президент Владимир Путин, отметив, что страна будет дальше его развивать.

Ранее глава государства наградил пятерых россиян звездами Героев Труда, в том числе капитана-наставника департамента безопасности и качества филиала ПАО «Дальневосточное морское пароходство» во Владивостоке Геннадия Антохина. После церемонии президент неформально пообщался со всеми лауреатами, речь зашла в том числе и о российских ледоколах.

«У нас вообще самый мощный ледокольный флот, самый мощный атомный ледокольный флот – в России, и мы его развиваем. Еще несколько новейших, очень мощных ледоколов построим в ближайшее время, в том числе «Лидер». Такого в мире вообще не только нет, но и не было никогда, даже у нас», – сказал Путин.

Как отметил президент, «Лидер» «будет колоть лед практически неограниченной толщины, до трех метров».

Напомним, обеспечивать российское присутствие в Арктике будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать.



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