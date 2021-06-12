Путин заявил, что у РФ самый мощный атомный ледокольный флот

Россия обладает самым мощным атомным ледокольным флотом, сообщил президент Владимир Путин, отметив, что страна будет дальше его развивать.

Ранее глава государства наградил пятерых россиян звездами Героев Труда, в том числе капитана-наставника департамента безопасности и качества филиала ПАО «Дальневосточное морское пароходство» во Владивостоке Геннадия Антохина. После церемонии президент неформально пообщался со всеми лауреатами, речь зашла в том числе и о российских ледоколах.

«У нас вообще самый мощный ледокольный флот, самый мощный атомный ледокольный флот – в России, и мы его развиваем. Еще несколько новейших, очень мощных ледоколов построим в ближайшее время, в том числе «Лидер». Такого в мире вообще не только нет, но и не было никогда, даже у нас», – сказал Путин.

Как отметил президент, «Лидер» «будет колоть лед практически неограниченной толщины, до трех метров».

Напомним, обеспечивать российское присутствие в Арктике будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать.