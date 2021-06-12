 

Фестиваль «Блогеры России» посетили более 47 тыс. человек

12.06.2021, 20:14, Новости дня
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Фестиваль «Блогеры России», который прошел в шести российских городах, посетило 47 тыс. 500 человек, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Площадки фестиваля были развернуты в Екатеринбурге, Владивостоке, Красноярске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Сочи.

«Состоялись долгожданные концерты и встречи со звездными артистами: Тимати выступил в Олимпийском парке федеральной территории «Сириус», Егор Шип – в Красноярске, Женя Ершов выступил в Екатеринбурге, а Катя Адушкина – в Санкт-Петербурге», – сообщили организаторы.

Отмечается, что популярные блогеры Карина Кросс, ХАБИБ, Муха Биттуев, Амина Tenderlybae, Никита Левинский и Эсмеральда, Любятинка, Олег Романенко, Серго и Каха и другие встретились со своими фанатами во Владивостоке, Красноярске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону: провели автограф-сессии, ответили на вопросы участников фестиваля и даже устроили розыгрыши призов.

Завершал фестиваль Флешмоб «ВОЗДУШНАЯ КРАСОТА» – в небо подняли флаг России, сделанный участниками фестиваля. И даже провели конкурс на лучшее фото с полотном-триколором.

Как подчеркнули организаторы, во всех городах проведения фестиваля были приняты соответствующие меры безопасности по распространению коронавируса. Всем посетителям бесплатно раздавались маски и антисептики, зоны проведения активностей фестиваля были устроены таким образом, чтобы позволить посетителям сохранять дистанцию.

«Блогеры России» – масштабный фестиваль, приуроченный ко Дню РФ и Международному дню блогера. Впервые он прошел в 2018 году в Москве, в 2019 году охватил три города – Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, а в этом году проходит сразу в шести городах России.



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