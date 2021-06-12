Российские футболисты отказались преклонять колено перед матчем Евро-2020

Сборная РФ по футболу не планирует преклонять колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение», BLM) перед матчем Евро-2020 с Бельгией, сообщил близкий к российской команде источник.

«На текущий момент в сборной РФ нет разговоров о планах поддержать акцию BLM и преклонить колено перед матчем с Бельгией», – сказал источник изданию Eurostavka.

Первый матч на Евро-2020 сборная РФ проведет в субботу против Бельгии. Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» начнется в 22.00 по московскому времени.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что игроки сборной Англии неоднократно обещали вставать на одно колено перед матчами – в знак поддержки движения BLM. Это решение не встретило понимания даже у британских болельщиков.

На прошлой неделе, во время товарищеских матчей с Австрией и Румынией, английские фанаты освистали коленопреклоненных футболистов. Сборная Шотландии выпустила обращение, сводившееся к тому, что спортсмены, конечно, осуждают расизм, но на колени становиться не будут. А футболисты Чехии и Хорватии просто предупредили, что перед игрой с англичанами не последуют их примеру.

По словам, исполнительного директора Центра политического анализа Вячеслава Данилова, многие игроки – например, темнокожий форвард Вилфрид Заа из английского клуба «Кристал Пэлас» – считают, что BLM и акции с преклонением колен вовсе не способствуют борьбе с расовыми предрассудками. «Есть и те, кто считает, что ритуалы BLM вообще вредны. Вместо солидарности они вносят раскол в футбольный мир, втягивая его в политику», – указал эксперт.