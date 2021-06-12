Савченко: Я, Надежда Савченко, не проиграла иск о возмещении морального ущерба. В иске мне отказано не было

Сегодня на многих медиаресурсах появилась информация, что Надежда Савченко проиграла иск о возмещении морального ущерба.

Понимаю, что профессия журналиста не требует знать тонкостей юриспруденции. Но знаю, что профессия журналиста требует проверять информацию. С нормальным восприятием отнесусь к тому, что не все можно знать. Но если не знать, то стоит спросить. Без вопросов отвечаю.

Я, Надежда Савченко, не проиграла иск о возмещении морального ущерба. В иске мне отказано не было.

Все, что произошло, это закрытие производства Киевским апелляционным судом по иску о возмещении морального ущерба. Причина того, что производство закрыто, это то, что, по мнению суда, спор, который возник, касается прохождения мной публичной службы. А соответственно, споры, связанные с прохождением публичной службы, рассматриваются по правилам административного судопроизводства. То есть дело отнесено к административному судопроизводству.

Принципиальным отличием между отказом в удовлетворении исковых требований, отменой возмещения морального ущерба и закрытием производства по делу являются:

В случае закрытия производства по делу именно по причине нарушения подсудности спор по существу не решается. То есть точка в вопросе, имею ли я право на возмещение ущерба в связи с признанием акта неконституционным, или не имею такого права, и соответствует ли заявленная к возмещению сумма принципу разумности и соразмерности, не поставлена.

В случае отказа в удовлетворении иска вопрос решается окончательно. Конечно, после вступления решения в силу. При отказе в удовлетворении иска и отмене выплаты обратиться в суд с аналогичными требованиями я не смогла бы.

Закон предоставляет право обратиться в суд, который принял решение о закрытии производства по делу по причинам выше описанным, с отдельным заявлением о направлении дела в суд административной юрисдикции. В данном случае Киевский апелляционный суд по заявлению истца направляет дело в Окружной административный суд Киева. Если такое заявление подано не будет, истец не лишен права обратиться с отдельным иском в Окружной административный суд Киева как в суд административной юрисдикции.

После направления дела в Окружной административный суд Киева дело будет рассмотрено уже по правилам административного судопроизводства. Отличие от общей юрисдикции здесь заключается в том, что бремя доказывания ложится на ответчика.

Уверена, что с учетом решения первой инстанции, которой установлено право на возмещение морального ущерба в связи с моим пребыванием более года за решеткой без должных на то оснований, а также суммы к возмещению, решение Окружного административного суда Киева будет аналогичным.

Что касается того, вправе ли Киевский апелляционный был закрывать производство по делу. В своем решении суд сослался на заключение Палаты от 5 июня 2019 года по делу №686/23445/17. Суть спора заключалась в том, что один из судей обратился с требованиями о компенсации судейской заработной платы в связи с признанием закона, который уменьшал эту заработную плату, неконституционным.

Большая палата сделала вывод, что спор о компенсации судейской заработной платы касается прохождения истцом публичной службы, а споры, связанные с прохождением публичной службы, рассматриваются по правилам административного судопроизводства.

Статья 17 Кодекса административного судопроизводства Украины определяет, что юрисдикция административных судов распространяется на дела по поводу принятия граждан на публичную службу, ее прохождения, увольнения с публичной службы.

Адвокаты предполагают, что спор судьи о компенсации судейской невыплаченной заработной платы мог быть отнесен к компетенции административных судов, поскольку спор связан с прохождением публичной службы, а государство не обеспечило судье компенсацию, заработную плату, о которой он просил.

По делу по моему иску предметом спора было возмещение материального и морального ущерба вследствие признания акта неконституционным. Статья 152, ч. 2 Конституции Украины, как норма прямого действия, такое право предоставляет.

Я не заявляла требований, связанных с прохождением мною публичной службы. Требование о возмещении материального ущерба, который был рассчитан как недополученная заработная плата за время пребывания под арестом, нельзя отождествлять с требованиями, связанными с принятием на публичную службу, ее прохождением или увольнением с публичной службы.

Даже если представить, что действительно спор мог быть связан с прохождением публичной службы, что уже попахивает абсурдом, то требования, связанные с возмещением морального ущерба, не могли быть отнесены к административному судопроизводству. Киевский апелляционный суд в таком случае должен был прекратить производство по части требований возмещения материального ущерба, а требования о возмещении морального ущерба решить по сути апелляционных жалоб.

Поэтому возникает вопрос, кто и зачем в очередной раз распространяет фейки, направленные против меня лично, и смогут ли новые органы, призванные бороться с дезинформацией, наказать откровенных манипуляторов, лжецов и фейкометов.

Источник: Надія Савченко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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