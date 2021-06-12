 

В ЖК Файна Таун от KAN открылся уникальный пляжный комплекс с бассейнами под открытым небом и огромной рекреационной зоной

12.06.2021, 18:00, Новости дня
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Пляжный комплекс стал частью большой рекреационной зоны живого квартала, в состав которой входят: спортивная площадка, созданная в коллаборации с глобальным спортивным брендом PUMA, зона для мини-футбола и баскетбола, уютная и комфортная BBQ зона, поляна с гамаками, где можно почитать книгу и отдохнуть, зона для пляжного волейбола и яркая, безопасная детская площадка с резиновым покрытием.

Фото: kandevelopment.com

Невероятное пространство пляжного комплекса состоит из двух бассейнов с подогревом: взрослого – размером 25х12,5 метров, который имеет длину спортивного, но комфортно спроектирован под лаундж с зоной мелководья и баром с выходом в бассейн. И детский бассейн размером 12,6х6 метров с безопасными широкими ступенями и небольшой глубиной. Для удобства жителей зона бассейна оснащена 150 удобными шезлонгами, уютными бунгало, комфортными раздевалками и камерами хранения.

Фото: kandevelopment.com

На торжественном открытии жителей ждала развлекательная программа для всей семьи, водные развлечения, йога у бассейна с анимационной командой, красота сказочных русалок, аква флеш-моб, детский квест, вкусные напитки и угощение от Ильмолино.

Фото: kandevelopment.com

KAN один из немногих столичных девелоперов, который в течение многих лет стабильно реализует проекты в заявленных объемах. Только за прошлый год более 1500 семей стали счастливыми обладателями ключей в новых проектах от девелопера.

KAN Development всегда выполняет весь спектр взятых на себя обязательств – по качеству работ, благоустройству, созданию социальной, спортивной и досуговой инфраструктуры. Поэтому инвесторы комплексов вместо долгого ожидания уже на старте проекта проводят время на территории ЖК, играя в футбол, теннис, катаясь на велосипеде или проводя время в зоне BBQ. Опыт клиентов KAN уже много лет показывает, что можно своевременно получить ключи от квартиры, быстро сделать ремонт (или выбрать квартиру с обустройством от девелопера) и заселиться, жить полноценной жизнью сегодня, не откладывая ее на завтра. Жителям проектов от KAN не нужно ждать, пока вырастут деревья или откроется детский сад – все это уже с первых очередей строительства.

Фото: kandevelopment.com

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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