 

МИД РФ приравнял лозунг на футболке сборной Украины к нацистскому приветствию

12.06.2021, 18:00, Новости дня
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В своем посте МИД РФ вспомнило о случае, когда английская сборная по футболу использовала нацистское приветствие на матче в Германии в 1938 году. Министерство отмечает, что на том матче присутствовала верхушка тогдашней Германии – рейхсмаршал Герман Геринг, министр пропаганды Йозеф Геббельс и заместитель фюрера Рудольф Гесс.

Вместе с этим снимком ведомство опубликовало фото посольства США в Украине в форме украинской сборной. При этом надпись “Слава Украине!” в МИД РФ назвали “украинским вариантом “Хайль, Гитлер”.

В комментариях к этому посту посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис опубликовал другое фото военных времен с подписью: “Русские коллаборационисты нацистов с флагом, который сейчас развевается над Кремлем”.

Russian Nazi collaborators with the flag which is now flying over the Kremlin. pic.twitter.com/s0I56JFLhJ

— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) June 11, 2021

Контекст:

Новую форму сборной Украины глава УАФ Андрей Павелко презентовал 6 июня. На футболке разместили контур карты Украины, а также надписи: “Слава Украине!” и “Героям слава!” (вторая фраза – с изнаночной стороны). Эту форму для выступления на чемпионате Европы 2020 одобрил Союз европейских футбольных ассоциаций.

После демонстрации формы в российском министерстве иностранных дел ее назвали “обманкой”. Спикера МИД РФ Марию Захарову возмутили слоган “Слава Украине!” и то, что карта Украины изображена вместе с оккупированным Россией Крымом.

Посольства Соединенных Штатов и Великобритании в Киеве высказались в поддержку новой формы национальной сборной Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился ко “всем, кто начал шипеть на форму сборной Украины”, и пообещал, что страна не позволит оскорблять национальные символы.

Российский футбольный союз обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций, заявив об “использовании политических мотивов в форме сборной Украины”.

В новой форме сборная Украины уже сыграла один матч – 7 июня в товарищеском поединке украинцы обыграли Кипр со счетом 4:0.

10 июня стало известно, что УЕФА обязал Украину убрать с формы футбольной сборной надпись “Героям слава!”. В УЕФА объяснили свое решение тем, что надпись имеет “исторический и милитаристский подтекст”, хотя “сам по себе слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины”. 

Павелко заявил, что УАФ ведет переговоры с УЕФА по поводу надписи “Героям слава!”, 11 июня исполком ассоциации утвердил лозунги “Слава Украине!” и “Героям слава!” официальными футбольными символами Украины. 

В УЕФА заявили, что попросили прикрыть надпись “Героям слава!” на форме сборной Украины – футболки будут проверять перед каждой игрой.

Украинцы в соцсетях устроили флешмоб – начали массово оставлять комментарии со словами “Слава Украине! Героям слава!” на страницах УЕФА, министерства иностранных дел России, а также Российского футбольного союза в Facebook.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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