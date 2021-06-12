Власти Москвы рассказали о работе детсадов и больниц в «длинные выходные»

График работы детских садов и поликлиник в Москве в «длинные выходные» не изменится, в прежнем режиме пройдет сдача ЕГЭ, однако учреждения дополнительного образования работать не будут, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С 15 по 19 июня <…> все городские поликлиники, больницы, медицинские учреждения, а также детские сады продолжат свою работу в привычном режиме. Кампания по сдаче ЕГЭ также продолжится. Городские учреждения дополнительного образования временно приостановят свою деятельность», – приводит ТАСС слова Раковой.

Ранее Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID в Москве. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.