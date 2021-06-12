Меркель заявила, что обсудила с Байденом «Северный поток – 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что провела встречу с президентом США Джо Байденом и обсудила его будущую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, а также «Северный поток – 2».

Говоря о «Северном потоке – 2» Меркель заявила, что Украина должна остаться партнером в поставках газа из России.

«У меня действительно была встреча с американским президентом, у нас также будет возможность в скором времени поговорить подольше. Мы сегодня прежде всего о его будущей встрече с Владимиром Путиным, в том числе и на совещаниях, и обменялись мнениями в этой связи, также о саммите НАТО и по вопросу Афганистана», – сообщила на полях саммита канцлер ФРГ, передает РИА «Новости».

Накануне стало известно, что Меркель лично направится с визитом в Вашингтон для урегулирования спора о реализации проекта «Северный поток – 2».

Ранее Бундестаг отклонил резолюцию с требованием отказаться от «Северного потока – 2».

Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. На первой нитке начнутся пусконаладочные работы.