 

В Китае чиновников наказали за организацию горного марафона, в котором погиб 21 человек

12.06.2021, 16:04, Новости дня
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Наказания включали увольнение, понижение в должности и дисциплинарные предупреждения. В комиссии по проверке дисциплины и надзорной комиссии провинции Ганьсу заявили, что в отношении двух должностных лиц ведется расследование по подозрению в служебных преступлениях.

Партийный секретарь, мэр и вице-мэр города Байинь получили дисциплинарные наказания. Чжана Вэньлина, заместителя секретаря партии и главу правительства округа, отстранили от должности.

Владелец компании, организовавшей забег, по имени Чжан Сяоянь был задержан, ему предъявлено уголовное обвинение, сообщила радиостанция ВВС.

Родственники погибших рассказали, что местные власти пытались давить на них, чтобы они не рассказывали о случившемся. Хуан Иньчжэнь, потерявшая в гонке свою сестру Хуан Иньбинь, сказала, что ее семье предложили компенсацию в размере 950 тыс. юаней ($145 тыс.), но она отказалась принять деньги.

Контекст:

В провинции Ганьсу 22 мая проходил горный 100-километровый ультрамарафон. Во время высокогорного этапа гонки начался град, ледяной дождь и ураган на отрезке между 20-м и 31-м километрами трассы. В забеге участвовало 172 человека. Когда некоторые участники пропали без вести, соревнование прекратили. 

После инцидента Китай объявил о приостановке всех спортивных мероприятий с высокой степенью риска без четкого контроля, правил и стандартов безопасности, сообщила ВВС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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