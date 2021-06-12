 

В Пакистане отказавшимся от вакцинации будут отключать мобильную связь. Чиновников лишат зарплат

12.06.2021, 16:04, Новости дня
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Госслужащим, которые откажуться от вакцинации, с июля перестанут платить заработную плату. По словам пресс-секретаря департамента первичной медико-санитарной помощи Пенджаба Хаммада Разы, сначала эти меры звучали в качестве предложения. Однако люди не решались вакцинироваться, поэтому решение все же приняли.

Блокировкой мобильной связи займется государственное агентство связи Пакистана.

Глава Пакистанской ассоциации молодых врачей Салман Хасиб пояснил AFP, что люди распространяют слухи и дезинформацию о вакцинах. Самыми распространенными являются опасения по поводу побочных эффектов от вакцинации, в частности бесплодия или смерти в течение двух лет.

Это происходит отчасти из-за низкого уровня образования в Пакистане, добавил Хасиб.

Вакцинированным гражданам Пакистана разрешат посещать кинотеатры, праздничные залы и святыни. В районах, где привитых будет более 20%, отменят ограничения в работе предприятий.

Контекст:

Масштабы вакцинирования в Пакистане в последние недели увеличились, ежедневно вводится более 200 тыс. доз, но это немного для 220 млн населения страны, отметило агентство.

Всего в Пакистане ввели почти 10,5 млн доз вакцин, но в то же время около 300 тыс. получателей первой дозы не стали получать вторую. Большую часть препаратов в Пакистан поставляет Китай.

Всего в Пакистане зарегистрировано более 940 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 21,5 тыс. человек умерли. Как пишет APF, из-за ограниченной возможности проведения тестирования и устаревшей системы здравоохранения существуют опасения, что масштабы заболевания COVID-19 могут быть намного больше.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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