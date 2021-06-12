 

В ЛНР заявили об использовании ВСУ оружия НАТО при убийстве пяти ополченцев

12.06.2021, 15:24, Новости дня
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Украинские диверсанты, напавшие на наблюдательный пост народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, использовали оружие натовского образца, сообщил офицер оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

«Пули калибром 5,56 миллиметра, извлеченные из тел погибших, применяются в оружии, состоящем на вооружении стран НАТО и поставляемом на Украину в рамках помощи от США», – цитирует РИА «Новости» Филипоненко. Уточняется, что пули приобщены к материалам уголовного дела как вещественные доказательства.

Ранее в ЛНР сообщили, что 11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» ВСУ на наблюдательном посту народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской народной республики были убиты пятеро ополченцев. 



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