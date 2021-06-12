Названы сроки регистрации вакцины от коронавируса для детей

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12.06.2021, 15:24, Новости дня
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Вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в РФ 15–20 сентября, сообщил в директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

«К 15 сентября, максимум к 20 сентября», – сказал Гинцбург, отвечая на вопрос президента о сроках появлении вакцины от коронавируса для детей, во время общения президента РФ Владимира Путина с Героями Труда и лауреатами госпремий после их награждения в Кремле, передает ТАСС.

Он также сообщил, что разработчики не выявили побочных эффектов при применении вакцины в виде капель в нос среди детей в возрасте от 8 до 12 лет.

В свою очередь замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что индийский штамм коронавируса в 2-3 раза снижает иммунный ответ у привившихся от вируса и уже переболевших. «У него есть две ключевые мутации в рецепторсвязывающем домене, и эти две ключевые мутации существенно снижают активность сывороток у вакцинированных и переболевших. Существенно – это не критическое снижение, но примерно в 2-3 раза. Соответственно, если иммунитет снижается критически и еще штамм изменился, это может послужить причиной случаев инфицирования, пусть и нечастых», – отметил он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что получены данные по безопасности вакцины от коронавируса «Спутник V» для беременных, уже вносятся изменения в инструкцию по использованию. Министр также сообщил, что клинические исследования применения вакцины от COVID-19 «Спутник V» у детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны.



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