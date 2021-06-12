Директор предприятия и механик арестованы после ДТП с семью погибшими на Урале

Суд отправил под стражу директора транспортного предприятия и механика по делу о ДТП в городе Лесном Свердловской области, в котором погибли семь человек. В отношении водителя избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

«Директор предприятия и механик заключены под стражу. В отношении водителя избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», – говорится в распространенном сообщении ведомства.

Напомним, смертельная авария произошла утром в четверг. Рейсовый автобус ПАЗ, из-за отказа тормозов, въехал в ворота контрольно-пропускного пункта местного предприятия и заехал на его территорию. В результате ДТП на месте погибли шесть человек, находившиеся на территории предприятия, впоследствии еще один скончался в больнице. Водителя автобуса задержали. По факту смертельного ДТП возбуждены три уголовных дела. Сотрудники полиции установили личности всех погибших и пострадавших.