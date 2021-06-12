 

Байден решил провести отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным

12.06.2021, 14:00, Новости дня
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После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию, сообщил представитель Белого дома.

По словам представителя Белого дома, конференция в таком формате будет «наиболее подходящей», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Саммит Путина и Байдена будет включать рабочую сессию и еще одну встречу в менее крупном формате.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на знакомые с решением источники в американской администрации сообщал, что президенты не намерены проводить совместную пресс-конференцию по итогам предстоящего саммита.

Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

Российский лидер поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.



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